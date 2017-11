Regardez le documentaire "Khéops : mystérieuses découvertes" sur France 5

Au début du mois de novembre, une mission internationale officialisait, dans la revue Nature, l’existence d’une immense cavité au cœur de la pyramide de Khéops. Mardi 28 novembre à 20h50, France 5 retrace l’aventure à l’origine de cette découverte, dans un documentaire réalisé par Florence Tran, intitulé Khéops : mystérieuses découvertes, que vous pouvez voir également sur notre site franceinfo.fr.

Ils sont égyptiens, français, japonais, canadiens, physiciens des particules. Durant plus de deux ans, ces passionnés d’histoire ancienne ont observé la grande pyramide de Khéops, dans ses moindres recoins, à l’aide de technologies de pointe : caméras infrarouges, scanners 3D, détecteurs de particules cosmiques placés à l’intérieur et à l’extérieur du monument.

Une aventure humaine et scientifique hors du commun

A l'intérieur de la plus ancienne pyramide d'Egypte – 139 mètres de haut et 230 mètres de large –, les scientifiques ont découvert une cavité de plus de 30 mètres de long aux caractéristiques similaires à celles de la plus grande salle de la pyramide connue à ce jour.

Ce film est une aventure humaine et scientifique, mais aussi un voyage à travers le temps qui a abouti à la première grande découverte dans ce mythique édifice depuis plus de mille ans.