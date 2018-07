Plongée : le mystère de l'épave de l'île de Ré

Au large de Saint-Clément-des-Baleines (Charente-Maritime), Félix Gomez, membre de l'association de recherche et d'étude du patrimoine maritime et fluvial, et son équipe de plongeurs archéologues sont en route pour une journée de recherche. Dans leur viseur, une épave d'un bateau échoué au 18e siècle. "Je pense que c'est un bateau qui est assez ancien, le bois a dû disparaitre. Avec la décomposition du bois, il y a pas mal d'objets qui commencent à ressortir", explique le responsable d'opération. Les plongeurs se mettent à l'eau par équipe de trois.

Des trouvailles confiées au musée

"J'ai très vite compris que la forme que je voyais dans l'eau était un canon. Il y avait des canons groupés", relate Eric Le Gall, qui a découvert en premier cette épave. Après une première campagne de prospection, l'association a obtenu l'autorisation du ministère de la culture de sonder des zones délimitées. L'ensemble des trouvailles est répertorié et confié au musée de Saint-Martin, en charge de la conservation des différentes pièces du navire.

Le JT

Les autres sujets du JT