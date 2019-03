Mexique : les secrets du peuple maya bientôt révélés ?

Ils auraient été enfouis, cachés, durant plus de dix siècles dans cette grotte maya. Des dizaines d'objets religieux comme ces brûleurs d'encens en céramique ont été découverts par les archéologues. Il a fallu ramper et progresser lentement sur 500 mètres pour tomber sur ce trésor inestimable. Ces vestiges permettront peut-être d'en savoir un peu plus sur les Itzaes, le peuple maya de la péninsule du Yucatan.

Des rites cachés

"À cette époque, les Mayas menaient leur rite religieux dans des lieux cachés et difficiles d'accès, c'est probablement dans ce type d'endroit qu'ils pensaient atteindre les entrailles de leurs dieux", explique Guillermo de Anda, archéologue à l'Institut mexicain d'anthropologie et d'histoire. L'exploration de la grotte, située sur le célèbre site archéologique de Chichén Itzá, doit continuer.

Le JT

Les autres sujets du JT