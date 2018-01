Les plus anciens restes d'Homo sapiens, hors d'Afrique, découverts en Israël

Un fragment de mâchoire appartenant à un Homo sapiens a été déouvert dans une grotte en Israël. Il s'agit des restes les plus anciens que l'on connaisse de l'Homo sapiens en dehors d'Afrique.

Un fragment de mâchoire portant sept dents, exhumé dans une caverne en Israël, correspond aux restes les plus anciens que l'on connaisse de l'Homo sapiens en dehors d'Afrique, et montre que notre espèce s'est aventurée hors de ce continent bien plus tôt qu'on ne le pensait, selon une publication du magazine Science (en anglais) publiée vendredi 26 janvier.

Des chercheurs annoncent la découverte de ce fossile, qui a entre 177 000 et 194 000 ans, et déclaré que les dents portaient des signes caractéristiques de l'Homo sapiens qui ne sont pas présents chez d'autres hominidés, dont l'homme de Néandertal.

Les plus anciens fossiles en Afrique remontent à 300 000 ans

Le fossile de mâchoire supérieure gauche d'un jeune adulte - dont le sexe n'a pas été déterminé - a été découvert dans la grotte de Misliya, sur le versant occidental du mont Carmel, à 12 km au sud de Haïfa. Des lames et autres instruments en pierre, plusieurs foyers et des ossements carbonisés d'animaux ont également été retrouvés sur les lieux.

L'Homo sapiens est apparu tout d'abord en Afrique, où les plus anciens fossiles de l'espèce remontent à 300 000 ans. Jusqu'à présent, les plus anciens fossiles d'Homo sapiens retrouvés en dehors d'Afrique provenaient de deux autres cavernes en Israël (dont une située aussi sur le mont Carmel) et qui ont 90 000 à 120 000 ans.