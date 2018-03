La Réunion : le squelette retrouvé n'était pas celui d'une femme disparue récemment... mais il y a plusieurs siècles

Des ossements humains avaient été découverts sur la plage de l'Hermitage à Saint-Gilles les Bains, en 2014.

L'affaire était qualifiée d'"incroyable énigme judiciaire". Elle date de 2014. Des promeneurs découvrent alors des os humains sur la plage de l'Hermitage à Saint-Gilles les Bains, petit village de l'île de La Réunion, après le passage du cyclone Bejisa, raconte lundi 18 mars le site d'information local Clicanoo. Une enquête est ouverte. Après quelques analyses, la police cherche à relier ce squelette à des affaires de disparition. La juge s'oriente vers des jeunes femmes âgées de 20 à 30 ans et mesurant entre 1m50 et 1m60, racontait à l'époque le même site. L'affaire prend ensuite un tournant criminel quand une trace est trouvée sur le front de la victime, indiquant un coup.

Tuée par "un tir de mousquet"

C'est finalement une datation au carbone 14, méthode utilisée pour estimer l’âge des objets étudiés, comme l'explique Futura Sciences, qui permet de résoudre l'affaire. En effet, selon l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale de Cergy-Pontoise et un laboratoire de la région lyonnaise, "il est parfaitement établi que l'individu, dont la matière organique de l'os a été mesurée, est mort entre le début du XVIe et la fin du XVIIIe siècle, plus précisément entre 1520 et 1795". L'enquête échappe donc au domaine judiciaire pour intéresser les historiens sur "une époque où l'île était faiblement peuplée et en proie à la piraterie". La jeune femme a sans doute été tuée "d'un tir de mousquet".