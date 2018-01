La plus grande caverne immergée au monde vient d’être découverte au Mexique

347 kilomètres de long. C’est la plus grande caverne immergée au monde. Elle vient d'être découverte au Mexique, dans l'État de Quintana Roo. Ce record a été établi par la découverte d'une connexion entre deux réseaux de grotte déjà connus, après des mois de recherches. Les équipes scientifiques ont pu documenter et cartographier la géographie de la caverne, dont la profondeur varie entre deux et cent mètres.

La caverne abrite des reliques Mayas datant du Paléolithique

Au sol se trouve plusieurs reliques mayas datant du Paléolithique, quand cette caverne n'était pas encore immergée. "Cela nous offre une merveilleuse perspective pour comprendre ces anciennes colonies, comment les Mayas ont pu se développer." se réjouit Guillermo De Ana, archéologue.

Mais cette caverne est aussi menacée, comme le fait remarquer Robert Schmittner, chef d'exploration : "Le tourisme est important dans l’État de Quintana Roo, c’est une source de revenus et c’est une bonne chose que les gens viennent profiter de cet endroit. Mais nous devons aussi protéger les eaux souterraines des eaux usées et des problèmes de déchets, qui s’aggravent de plus en plus dans cette région."