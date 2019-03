Haute-Corse : la nécropole étrusque oubliée

Ils sont restés plus 2 400 ans sous terre, à 2 m de profondeur : un squelette et des pièces de vaisselle découverts dans une tombe étrusque, au fond d'un jardin appartenant à un particulier. Déjà plus d'une quinzaine d'objets ont été déterrés dans cette chambre funéraire, creusée dans la roche près de 400 ans avant J.-C.

Des analyses ADN vont être menées

Cette découverte n'est pas la première du genre. Il y a quarante ans, à quelques mètres du site, avaient été mises au jour une centaine de tombes étrusques, mais elles n'avaient pas pu livrer tous leurs secrets. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles techniques d'investigation, les archéologues espèrent en apprendre davantage. Qui repose à l'intérieur du tombeau tout juste découvert à Aléria (Haute-Corse) ? Un homme ? Une femme ? De quel niveau social ? Les recherches ADN qui vont être menées permettront cette fois de le définir et d'en dire plus sur le mode de vie de ce peuple venu d'Italie. "On va pouvoir réécrire l'histoire, relire et réinterpréter tous ces mobiliers, cette fois-ci dans leur contexte archéologique", explique Franck Leandri, directeur régional des affaires culturelles.

