Egypte : trois momies extraites d'un sarcophage vieux de 2 000 ans à Alexandrie

Des archéologues égyptiens ont sorti de terre des os appartenant à trois momies, qui semblent être de la même famille, jeudi 19 juillet à Alexandrie, en Egypte. Une déception pour les médias locaux et internationaux, qui espéraient que les restes appartenaient à Alexandre le Grand, l'ancien souverain grec qui, en 331 avant Jésus-Christ, fonda la ville qui porte encore son nom. Le sarcophage scellé en granit noir de 2 000 ans, et de plus de 30 tonnes, a été découvert début juillet, lors de la construction d'un immeuble résidentiel. C'est le plus grand sarcophage jamais découvert à Alexandrie.

Il a été ouvert ! En lien le live tweet de l'ouverture ! 3 corps à l'intérieur, un liquide rougeâtre dans le sarcophage, pas encore d'évidence d'objets d'accompagnement ou de bijoux. https://t.co/YkjjjtDQcM pic.twitter.com/gYYPV7wcd0 — Lebizarreum (@lebizarreum1) 19 juillet 2018

Pas de malédiction

La perspective d'ouvrir le sarcophage longtemps scellé avait fait craindre aux médias égyptiens le déclenchement d'une malédiction vieille de 1 000 ans. "Nous l'avons ouvert, Dieu merci, le monde n'est pas tombé dans l'obscurité, a déclaré le ministre égyptien des Antiquités, sur place. J'ai été le premier à mettre ma tête dans le sarcophage ... et ici, je me tiens devant vous... Je vais bien."

Ce tombeau, non marqué, ne semble en outre appartenir à aucun autre dirigeant notable dans la période ptolémaïque (332 avant JC à 30 avant J-C) associée à Alexandre le Grand, ou l'ère romaine ultérieure, selon le ministre. Cette découverte est la dernière d'une intéressante série cette année qui comprend une tombe vieille de 4 400 ans à Gizeh et une ancienne nécropole à Minya, au sud du Caire.