Au Pérou, une sépulture pré-Inca découverte grâce à des mini-robots

Les robots miniatures ont repéré trois galeries inexplorées de la culture Chavin, une civilisation ayant prospéré deux mille ans avant les Incas.

Des petits robots miniatures munis de caméras ont permis à des archéologues de découvrir une sépulture pré-Inca, ont annoncé les autorités péruviennes, mardi 22 août. Selon un communiqué du ministère de la Culture du Pérou, il s'agit de "la plus importante découverte des cinquante dernières années sur le site cérémonial Chavin de Huantar", où prospérait une civilisation deux mille ans avant les Incas.

Le site archéologique de Chavin est situé dans la région d'Ancash, à environ 460 kilomètres au nord de la capitale Lima. Au cours des dernières semaines, les chercheurs ont pu découvrir, grâce à leurs engins, trois galeries longtemps inexplorées. "Ces trois galeries souterraines contiennent les premières sépultures humaines de la période Chavin jamais découvertes", s'est félicité dans son communiqué le ministère de la Culture.

Une civilisation prospère entre 1300 et 550 avant JC

Avant l'apogée de l'empire inca (1400-1532 environ), le Pérou a abrité nombre de civilisations dont Caral, Chavin, Wari et Chimu. La culture Chavin, qui a prospéré entre 1300 et 550 avant JC, aurait été la première civilisation péruvienne à travailler le métal, l'or, l'argent et le cuivre. Le site de Chavin de Huantar est inscrit depuis 1985 sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco. Des archéologues y ont déjà découvert de la poterie, des ustensiles et une sépulture intacte.