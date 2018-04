Allemagne : un enfant découvre un trésor d'un célèbre roi danois qui a donné son nom au Bluetooth

Harald à la dent bleue, qui a introduit le christianisme au Danemark au Xe siècle, est une figure historique importante dans l'espace nordique. Un important trésor, ayant pu lui appartenir, a été mis au jour.

Des centaines de pièces, des perles, un marteau de Thor, des broches et des anneaux brisés... Ce trésor "unique", ayant pu appartenir au roi danois Harald à la dent bleue, a été découvert sur l'île allemande de Rügen, rapporte lundi 16 avril, l'agence allemande Dpa.

Une pièce trouvée avec un détecteur de métaux

A l'origine de cette trouvaille : un archéologue amateur Rene Schön et l'écolier Luca Malaschnitschenko âgé de 13 ans. Le duo a fait la découverte d'une pièce en janvier à l'aide d'un détecteur de métal dans un champ près de la localité de Schaprode sur cette île de Rügen en mer Baltique. Et les autorités locales ont procédé à l'excavation du trésor les 14 et 15 avril.

Harald à la Dent bleue, qui a introduit le christianisme au Danemark au Xe siècle, est une figure historique importante dans l'espace nordique. C'est en son honneur que la technologie de communication sans fil Bluetooth a été baptisée. Le symbole du Bluetooth est d'ailleurs un mélange de deux lettres d'alphabets runiques représentant les initiales du roi Harald.