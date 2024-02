Vrai ou faux La plateforme Doctolib propose-t-elle de consulter des charlatans ?

Sur la plateforme Doctolib, il est notamment possible de réserver une séance de magnétisme ou encore d'ostéopathie quantique. La plateforme demande aux autorités d'établir une liste précise des pratiques à écarter. - (France 2)

Sur la plateforme Doctolib, on prend généralement rendez-vous chez un médecin généraliste ou un dentiste. Mais, en quelques clics, il est notamment possible de réserver une séance de magnétisme ou encore d'ostéopathie quantique. Des pratiques sans aucune base scientifique, et qui sont pour certaines suivies par la Miviludes, l'organisme chargé de la lutte contre les dérives sectaires en France.



Une modération basée "sur le cadre légal existant"

Interrogée sur le fait que des praticiens de ce type soient présents sur Doctolib, Camille Vaziaga, directrice des affaires publiques de la plateforme, répond : "Ce qu'il se passe au sein du cabinet du professionnel de santé, on ne peut pas le savoir. Doctolib est un hébergeur de contenus, et non pas un éditeur de contenus. Ce qui fait qu'on se base, pour modérer les différents profils sur Doctolib, sur le cadre légal existant."

Interrogée plus précisément sur le fait qu'une séance de magnétiseur soit proposée, Camille Vaziaga ajoute : "Aujourd'hui, la réalité, c'est que l'ostéopathe peut proposer d'être magnétiseur en même temps, sans être inquiété par le droit." Doctolib demande aux autorités une liste précise des pratiques à écarter. En attendant, il est toujours possible de consulter sur la plateforme un médecin chamane, car il n'y a rien d'illégal.

Parmi nos sources

Miviludes (mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires) :

Nasrine Callet - médecin gynécologue à l'Institut Curie

AFP factuel sur le sauna vaginal :

Camille Vaziaga - directrice des affaires publiques de Doctolib

Liste non exhaustive