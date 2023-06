VRAI OU FAKE. Faut-il consommer de la viande quand on fait du sport ?

Sur les réseaux sociaux, des bodybuilders postent des vidéos dans lesquelles ils consomment de grandes quantités de viande. Cette démarche est-elle nécessaire ? Éléments de réponse.

Sur TikTok, les vidéos de sportifs, notamment de bodybuilders, qui mangent de la viande sont nombreuses. Mais faut-il vraiment consommer de la viande quand on fait du sport ? En réalité, ce n’est pas obligatoire. Mickaël Dieleman, diététicien nutritionniste du sport, explique : "Quand on fait du sport, il ne faut pas forcément manger plus de viande. Il faut manger plus de protéines de manière générale. Comme les viandes apportent essentiellement de la protéine […] on va souvent assimiler ça aux besoins du sportif."

Une consommation contreproductive

Les protéines permettent, en effet, de reconstituer et de renforcer ses muscles, ce qui est nécessaire quand on fait du sport. Mais la viande n’est pas le seul moyen d’apporter de la protéine. De nombreuses sources en apportent comme les œufs, les poissons gras, les légumineuses, les protéines végétales ou encore certains produits laitiers. Par ailleurs, manger trop de viande peut être contreproductif, surtout avant l’effort physique. Pierre Thomas, diététicien nutritionniste du sport, précise qu’il peut être contreproductif d’ingérer de la viande "de mauvaise qualité". En définitive, manger un énorme barbecue avant sa séance de sport n’est pas forcément une bonne idée.

