VIDEO. Rhume, état grippal, fatigue : un pharmacien vous conseille trois huiles essentielles pour survivre à l'hiver

Les collègues commencent à tousser au bureau, les proches sortent les mouchoirs... L'hiver arrive, avec son lot de maladies. Pour Jacques Fleurentin, pharmacien en Moselle et auteur du livre Du bon usage de l'aromathérapie (éditions Ouest-France), rhumes, état grippal et fatigue peuvent être vaincus grâce aux huiles essentielles. Pour débuter, il conseille de se procurer trois produits.

Niaouli, eucalyptus et thym

Il commence par le niaouli. "C'est un arbre qui pousse en Nouvelle-Calédonie", décrit-il. Cette huile essentielle a des propriétés "antibactériennes" et "antivirales". Deuxième huile à acheter pour les petits bobos de l'hiver : l'eucalyptus. Il en existe plusieurs espèces. Jacques Fleurentin conseille "l'eucalyptus globuleux ou radié". Ces deux huiles essentielles permettent de combattre microbes, bactéries et virus. Et "si le rhume descend sur les bronches et qu'on a un encombrement", le produit peut également être bénéfique selon le pharmacien. Enfin le thym à thymol, "la plus puissante" des huiles essentielles, peut vaincre une maladie infectieuse. Elle est idéale en cas de grippe.