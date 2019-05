VIDEO. Nouveau visage, nouvelle vie

Prisca, 29 ans, est mannequin professionnelle mais elle ne défile plus. Un cancer a dévasté son visage, laissant une longue cicatrice à la place de son œil gauche. Elle n’ose pas sortir sans la cacher sous un large pansement. Pour Nathalie aussi, affronter le regard des autres est devenu une épreuve : elle a perdu une partie de sa mâchoire. Elle ne peut plus rien manger d'autre que de la bouillie. Toutes les deux aimeraient retrouver goût à la vie.

Prothèses plus vraies que nature et opérations très sophistiquées

"Envoyé spécial" les a suivies dans une aventure extraordinaire : la reconstruction de leur visage. A l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris, le service de chirurgie maxillo-faciale est l’un des plus pointus au monde. Prothèses plus vraies que nature, opérations ultra-sophistiquées : chaque jour, les médecins réalisent ici d’incroyables prouesses techniques pour offrir une renaissance aux patients défigurés. Une nouvelle vie attend Prisca et Nathalie.

Un reportage d’Isabelle Sabourault, Swanny Thiébaut et Olivier Broutin diffusé dans "Envoyé spécial" le 16 mai 2019.