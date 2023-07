Selon Jérôme Martin, co-fondateur de l'Observatoire Transparence Médicaments, entre 2017 et aujourd’hui, les signalements pour "pénurie de médicaments" ont sextuplé. Mais alors, à quoi est-ce dû ?

Pour Jérôme Martin, co-fondateur de l'Observatoire Transparence Médicaments, il existe une réelle pénurie actuelle de médicaments en France. On pourrait penser que ce manque est dû à la pandémie du Covid. Pourtant, elle n’est qu’un révélateur et un amplificateur des pénuries de médicaments mais n’est pas une cause structurelle. L’origine de ce phénomène est plutôt à chercher dans la “délocalisation massive de la production, notamment de la matière première, mais aussi dans l'inscription quasi totale des médicaments dans des logiques d'offre et de la demande et de profit”, explique-t-il.

“Toutes les classes thérapeutiques sont touchées”

Pour des raisons de profits, la production de médicaments a été délocalisée, nous conduisant dans une situation où “80 % de la matière première des médicaments que nous consommons est produite en Chine ou en Inde”. “Au moment du Covid et des mesures barrières, les producteurs d'antibiotiques comme l'amoxicilline voient la demande mondiale baisser, puisque les gestes barrières sont aussi efficaces contre la circulation des bactéries.

Et donc, plutôt que d'investir dans des lignes de production où ils ne vont pas vendre à court terme, ils décident de ralentir, voire de stopper, la production d'un antibiotique comme l'amoxicilline. Le souci, c'est quand on lève les gestes barrières et le confinement : la production ne redémarre pas suffisamment vite.”, indique Jérôme Martin.



Actuellement, toutes les classes thérapeutiques sont touchées mais certaines le sont plus que d’autres. C’est le cas des médicaments pédiatriques car plus complexes à fabriquer mais aussi des pilules abortives, remettant en cause dans certains endroits l’IVG médicamenteuse. Les traitements anticancéreux sont également touchés, une situation problématique car ils ont un “ impact très clair sur les chances de guérison et de survie des malades.”, indique Jérôme Martin. “Il y a là un dysfonctionnement réel, profond et grave de l'approvisionnement de nos systèmes sanitaires.”