Pendant dix ans, la chanteuse Joyce Jonathan a souffert de troubles du comportement alimentaire (TCA). Une période, durant laquelle elle a alterné phases d’anorexie et de boulimie, et sur laquelle elle revient aujourd’hui.

“J'étais obsédée par le poids. Je faisais des listes de ce que je mangeais. J'étais très rarement dans le moment présent, surtout au moment des repas. (...) Au restaurant, je partais en cuisine, j'allais vérifier qu'ils ne mettaient pas de beurre ou de l'huile. C'était un degré de folie”. La chanteuse Joyce Jonathan brise aujourd'hui le silence et parle de ses anciens problèmes de comportement alimentaire, rencontrés à l'âge de 22 ans et qui ont duré dix ans. Tout a commencé avec un chagrin d’amour. Elle alternait alors entre des phases de boulimie, qui “peut être vomitive ou non”, et des phases d’anorexie : “Cela se traduit par différentes formes. Il y a une anorexie qui consiste à ne pas manger. Il y a aussi l'anorexie mentale, où on a un vrai problème de dysmorphophobie, où on a l'impression d'être grosse ou gros face au miroir”. A l’époque, la jeune femme n’en parle “à personne, même pas à (ses) meilleures amies”.

“Je ne me suis jamais dit que c'était une maladie avant d'en guérir”

Aujourd’hui maman épanouie et débarrassée de son “démon”, elle explique que prendre conscience de sa maladie a été un grand pas en avant vers sa guérison. “Je pense que c'est peut-être ça, le chemin vers la guérison, c'est d'accepter qu'on est malade” indique Joyce Jonathan. Elle confie que “la chose qui a vraiment chamboulé (sa) vie, c’est la maternité” : “Je sais que ce n'est pas une issue. Mais mon corps me dégoûtait pendant dix ans et quand je suis tombée enceinte, c'est la première fois que j'étais heureuse de grossir. Et j'ai réalisé surtout que tout d'un coup, la maman c’était plus ma maman. Je devenais la maman de ma vie aussi. Et je pense que c'est ce déclic-là aussi qui fait que je me sentais beaucoup plus à ma place et que tout d'un coup, je vivais ma propre vie”.