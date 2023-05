À Paimpol, en Bretagne, Arthus et sa propriétaire Garance, rendent visite aux personnes en Ehpad. Une initiative qui procure du bonheur aux résidents et à ce poney qui reçoit une multitude de caresses.

Pour Garance, propriétaire d’Arthus, ces interactions entre les résidents et son poney ont quelque chose de magique. “Il se passe un truc, quoi”. Pour Marie-Véronique Boué, animatrice à l'Ehpad des Terres Neuvas, cette initiative stimule les résidents. “Une dame qui ne voulait pas sortir, qui n'est pas sortie depuis 5 ans parce qu'elle n'aime pas aller dehors, et là, elle a envie de venir faire un petit tour avec Arthus”. Dans les Ehpad de cette commune bretonne, Arthus diffuse des ondes positives, pour des séances pleines de tendresse.

Rendre les Ehpad plus vivants

“Tout le monde est aligné dans le hall et personne ne fait la sieste aujourd’hui”, raconte Marie-Véronique Boué. Les résidents attendent avec impatience la venue d’Arthus. “Ce qui leur plaît, c’est l'interaction avec l’animal, le toucher. Il est calme et posé, ils sont en admiration. Tous les chevaux ne peuvent pas faire ça. Arthus, il a de l'empathie envers les humains et il va vers les humains”, ajoute Garance.

Pour ces rencontres, ce poney n’a pas suivi de dressage particulier mais a juste appris à faire attention à ses mouvements pour ne pas blesser les résidents. Pour Garance, ces visites permettent aussi de redorer le blason des Ehpad. “Il y a beaucoup de personnes dans les Ehpad qui sont les aides-soignants, les infirmiers, les animatrices qui essayent de faire leur possible pour rendre ces lieux vivants et apporter de la joie. C'est eux qui font quand même le maximum de choses pour nos personnes âgées. C'est un métier qui a du sens. C'est cool d'amener du bonheur”, confie-t-elle.