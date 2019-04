VIDEO. Arthur Thirion : "Donner un peu plus d'agilité au quotidien pour les professionnels de santé"

Doctolib c'est une application qui permet de prendre rendez-vous en ligne avec son médecin. Le mois dernier vous avez fait une levée de fonds avec cent cinquante millions d'euros supplémentaire ce qui fait de Doctolib une "licorne" car l'entreprise est valorisée à plus d'un milliard d'euros. C'est beaucoup d'argent, pourquoi faire ?

"On a beaucoup de projets à long terme. Avec cet investissement on a prévu de doubler la taille de nos effectifs. Aujourd'hui on a environ huit cent personnes qui travaillent chez Doctolib et l'objectif c'est de doubler la taille de cet effectif pour renforcer notre accompagnement sur le terrain puisqu'on est organisé de manière très territoriale. Nous allons aussi invertir massivement dans la technologie. Nous avons aujourd'hui deux centre d'innovation et de recherche qui sont basés à Paris et à Berlin donc on va recruter des ingénieurs pour continuer de travailler dans cette dynamique là. Enfin nous allons développer notre nouveau service qui est la télé-consultation" répond Arthur Thirion.

La question AFP : Dans quels cas de figure la télé-consultation est-elle une alternative efficace à la consultation classique ?

"La télé-consultation c'est un nouveau service que nous avons mis en place pour l'ensemble des professionnels de santé. Depuis le 15 septembre c'est remboursé par la sécurité sociale si le patient qui prend un rendez-vous pour une vidéo consultation a rencontré son professionnel de santé en face à face dans les douze derniers mois. Nous mettons à disposition cette technologie pour le professionnel de santé et pour le patient. Un patient qui souhaite avoir un avis médical rapidement, un renouvellement d'ordonnance va pouvoir consulter son médecin dans la journée et ça donne un peu plus d'agilité au quotidien pour le professionnel de santé" répond le directeur France de Doctolib.

L'interview s'est conclue sur "Satisfaction" de Cat power.