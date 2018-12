Vers qui se tourner en cas d'urgence médicale ?

Que faire en cas d'urgence médicale ? "En journée, on peut tout simplement se tourner vers son médecin traitant" explique la journaliste Jihane Benzina sur le plateau du 13 Heures de France 2 . "S'il est en congé, il peut avoir laissé les coordonnées d'un remplaçant sur son répondeur", poursuit-elle. Le soir ou en pleine nuit, "appelez le 15 [le Samu] et en fonction de votre état, il vous orientera vers un praticien et, si c'est très grave, il pourra aussi vous envoyer une ambulance. Autre solution : les urgences les plus proches, mais le temps d'attente sera plus ou moins long", avertit la journaliste. Il existe un dernier numéro d'urgence, le 18, celui des pompiers mobilisés 24 heures sur 24.

Le 3237 pour les pharmacies

Si c'est un peu moins grave, mais qu'on ne peut pas se déplacer "vous pouvez appeler SOS Médecins. Ils peuvent venir chez vous sept jours sur sept, 24 heures sur 24. Il y a 63 antennes en France qui prennent en charge quelque 4 millions de personnes chaque année", conseille-t-elle. Pour les joindre, il faut composer le 3624. En ce qui concerne les pharmacies, "il y a aussi un numéro de téléphone à retenir : le 3237. Il vous indique la pharmacie la plus proche de chez vous ou alors sur internet sur le site lepharmacien.fr. Enfin, le commissariat de police sait également chaque soir quelle pharmacie est d'astreinte, vous pouvez également leur téléphoner."

