VIDEO. Rougeole : "Envoyé spécial" enquête sur une résurgence inquiétante

C'est le virus le plus contagieux au monde : sept fois plus que la grippe ou Ebola. Une seule personne peut en contaminer vingt autres. Avant l'introduction du vaccin en 1963, la rougeole tuait jusqu'à 2 millions et demi de personnes chaque année. La vaccination massive à partir des années 80 l'avait quasiment éradiquée en Europe...

Mais la rougeole revient et inquiète les autorités de santé. Dans le monde, le nombre de malades a été multiplié par quatre par rapport à 2018 – ce nombre continue à augmenter, alerte l'OMS – et 170 pays sont touchés.

Vent de panique à New York

Derrière ces chiffres, une défiance envers le vaccin, accusé d'être plus dangereux que la maladie elle-même. A New York, notamment dans la communauté juive orthodoxe, le taux de vaccination s'est effondré en raison de convictions religieuses. Ces dernières semaines, une flambée de l'épidémie y a créé un vent de panique. Des lieux publics ont dû être fermés.

Jugeant qu'il fallait "prendre cette épidémie très inquiétante à bras-le-corps au plus vite", le maire Bill de Blasio a décidé de rendre la vaccination obligatoire dans les quartiers de la ville concernés.

