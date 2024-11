Vaccination grippe et Covid : les appels des autorités sanitaires sont "justifiés" pour le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France

Le ministère de la Santé et de l'Accès aux soins, l'Assurance maladie et Santé publique France jugent que la vaccination contre la grippe et contre le Covid est à la traîne et appellent à "une mobilisation accrue"

Pour Philippe Besset, pharmacien d’officine, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF) et des Libéraux de santé (LBS), les appels des autorités sanitaires pour se faire vacciner contre le Covid et la grippe sont "justifiés". Le ministère de la Santé et de l'Accès aux soins, l'Assurance maladie et Santé publique France appellent en effet jeudi 28 novembre dans un communiqué à "une mobilisation accrue" face à une vaccination contre la grippe et contre le Covid jugée à la traîne et avant une fin d'année propice aux épidémies.

Philippe Besset indique que les doses de vaccins délivrées en pharmacie sont en baisse de "5%" par rapport à l'an dernier "qui était déjà une campagne assez faible". "À date, on a délivré huit millions de doses de vaccins anti-grippe", explique-t-il, alors qu'"il faudrait en avoir délivré beaucoup plus que ça pour couvrir l'ensemble de la population fragile".

Par "personnes fragiles", le pharmacien précise qu'il s'agit des "personnes âgées de plus de 65 ans, ou encore des personnes qui souffrent d'une infection de longue durée comme le diabète par exemple ou d'autres pathologies chroniques". Ce sont principalement ces personnes qui sont susceptibles de faire "des formes graves" et d'être "hospitalisées". Philippe Besset rappelle que chaque année "il y a des décès pour la grippe". "C'est donc important de se faire vacciner."

"Un bénéfice individuel fort pour les personnes vaccinées"

Le pharmacien explique la baisse de mobilisation dans la population par le fait qu'"on a peut-être été trop culpabilisants les années passées sur ces campagnes de grippe". Selon lui, pendant la période du Covid, "l'obligation vaccinale et les messages qui stigmatisaient un peu les personnes qui ne se faisaient pas vacciner" ont finalement abouti à "un rejet de la vaccination par une partie de la population". Pour changer cela, le pharmacien insiste sur le fait que les campagnes de vaccination contre la grippe "ont un bénéfice individuel fort pour les personnes qui se font vacciner".

"C'est encore le moment de se faire vacciner avant que les épidémies de l'hiver n'arrivent", souligne-t-il, rappelant qu'"il faut compter au moins deux semaines avant que le vaccin ne soit efficace". Pour les plus réfractaires, le pharmacien explique que "c'est très simple de se faire co-administrer - injecter en même temps - la grippe et le Covid" puisque les officines sont équipées pour pouvoir le faire. "C'est possible dans n'importe quelle pharmacie de France, sans ordonnance", ajoute-t-il. Concernant le prix, il rappelle que ces vaccins sont "gratuits pour les plus de 65 ans et les personnes atteintes de pathologies chroniques" mais "payants pour les autres" et que "parfois c'est remboursé par les entreprises car ça permet d'éviter les arrêts de travail".

Enfin, questionné sur les régions qui vaccinent le moins, Philippe Besset indique que le "Sud de la France" en fait partie, tout comme "les DOM" qui se vaccinent moins que la population. "Les Nordistes sont plus compliants", conclut-il.