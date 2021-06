Sanofi va investir deux milliards d'euros d'ici cinq ans dans l'ARN messager

L'objectif du laboratoire français est d'avoir au moins six candidats vaccins à ARN messager en essais cliniques, et ce d'ici à 2025.

Sanofi, le géant français de l'industrie pharmaceutique, va investir deux milliards d'euros d'ici cinq ans dans la recherche et le développement sur l'ARN messager, afin de prendre le virage de cette technologie innovante, à l'origine des premiers vaccins contre le Covid-19.

Le laboratoire a annoncé, mardi 29 juin, qu'il allait consacrer 400 millions d'euros par an d'ici à 2025 dans la recherche sur de nouveaux vaccins à ARN messager, des investissements qui devraient se poursuivre au-delà de cette période.

Dans la lignée de ces investissements, Sanofi va créer un centre de recherche dédié à ces vaccins, situé à Cambridge (Etats-Unis) et à Marcy-L'Étoile (Rhône), sur deux sites où le groupe est déjà présent. Objectif affiché : avoir au moins six candidats vaccins en essais cliniques d'ici à 2025. Pour cela, le laboratoire va intensifier son partenariat avec Translate Bio, une biotech américaine spécialisée dans l'ARN messager.

Des retards sur le Covid-19

Le laboratoire ne précise pas quelles maladies infectieuses seront visées. L'an dernier, les vaccins ont généré quasiment six milliards d'euros de ventes pour Sanofi, soit quelque 17% de son chiffre d'affaires. Le groupe a pourtant multiplié les retards face au Covid-19. Son vaccin recombinant, développé avec le britannique GSK, devrait ainsi être commercialisé d'ici à la fin de l'année, un an après ses concurrents Pfizer-BioNTech et Moderna.

Son autre vaccin contre le Covid-19, développé avec Translate Bio et qui utilise la technologie de l'ARN messager, est quant à lui au début des essais sur l'homme.