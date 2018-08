Rougeole : la recrudescence de la maladie inquiète

Au CHU de Bordeaux (Gironde), on enregistre une recrudescence de personnes atteintes de la rougeole. Depuis le début de l'année 2018, 617 personnes ont été infectées en Nouvelle Aquitaine. Sacha Mestanier, 23 ans, a été contaminé et a vu les premiers symptômes apparaitre au mois de mars. Le jeune homme a été hospitalisé pendant une semaine et placé sous assistance respiratoire. La rougeole est une des maladies les plus contagieuses au monde. Depuis janvier, trois personnes sont mortes de la rougeole dont deux en Aquitaine, à cause de surinfections et de complications. Jean-Baptiste Boisseau, lui, a passé trois semaines dans le coma et a perdu l'usage de ses jambes pendant cinq mois.

95% de la population doit être vaccinée pour éviter une épidémie

Pour éviter une épidémie de rougeole, 95% de la population doit être vaccinée, mais aujourd'hui, c'est loin d'être le cas. 90% des nourrissons ont reçu la première dose du vaccin, mais seulement 80% se sont vus administrer la seconde. En cause, la défiance de certaines familles envers les vaccins : "on estime qu'il y a plus de 1 Français sur 3 qui a peur des vaccins", explique la professeure Odile Launay du service des maladies infectieuses de l'hôpital Cochin (Paris). La vaccination contre la rougeole est aujourd'hui obligatoire pour tous les enfants nés à partir du 1er janvier 2018.

