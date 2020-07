OnVousRépond : les fêtes et les départs en vacances

Est-ce raisonnable à 70 ans de faire une fête avec 50 invités ? "Non, ce n’est pas raisonnable, mais vous avez le droit d’être déraisonnable ! Simplement il faudra prendre des précautions, parce qu’évidemment, il y a aura beaucoup de gens de plus de 50 ans, donc évitez les embrassades, évitez de vous serrer la main, lavez-vous les mains de façon fréquente. Évitez aussi d’être beaucoup dans un espace fermé, allez dehors si vous le pouvez. Bref, profitez-en, mais soyez prudents !", explique, sur le plateau du 20 Heures, le médecin Damien Mascret.

"Conserver de toutes façons les mesures barrières"

Est-ce qu’il vaut mieux se faire tester avant de partir en vacances loin de chez soi ? "Alors tout dépend, si vous n’avez jamais rencontré le virus, vous pouvez peut-être faire un test sérologique pour vérifier. S’il est positif, vous partirez peut-être l’esprit tranquille en vous disant que vous avez déjà rencontré le virus, que vous êtes immunisé et vous pourrez peut-être en profiter pleinement. Maintenant sachez que ce test, s’il est négatif c’est un petit peu plus compliqué... Vous ne serez pas plus avancé et vous devrez conserver de toutes façons les mesures barrières", précise le médecin.



Le JT

Les autres sujets du JT