Infections à rotavirus : la Haute Autorité de santé recommande de vacciner à nouveau les nourrissons

L'objectif est de prévenir des formes graves et des hospitalisations. La Haute Autorité de santé (HAS) a recommandé, mardi 12 juillet, après réévaluation des vaccins, de recommencer à vacciner les nourrissons de six semaines à six mois contre les infections à rotavirus. Il s'agit des principaux responsables des gastro-entérites aiguës virales hivernales.

Deux vaccins (Rotarix et RotaTeq), administrés oralement, disposent d'une autorisation de mise sur le marché en France. Une vaccination est recommandée avec deux doses aux âges de deux et trois mois pour Rotarix, avec trois doses à deux, trois et quatre mois pour RotaTeq, précise la HAS. Elle invite à utiliser le même vaccin pour tout le schéma vaccinal.

La HAS insiste sur le respect de ce calendrier pour pouvoir compléter le schéma vaccinal avant l'âge limite (six mois pour Rotarix et huit mois pour RotaTeq). "A ce stade, la HAS estime qu'il est prématuré d'envisager de rendre obligatoire cette vaccination", précise-t-elle. Recommandée par l'Organisation mondiale de la santé, l'Académie européenne de pédiatrie et la Société européenne des maladies infectieuses pédiatriques, la vaccination contre les infections à rotavirus est pratiquée dans 127 pays.