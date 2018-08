Épidémie de rougeole : les parents qui refusent les vaccins sont une "vraie plaie", d'après un médecin

Une épidémie de rougeole sévit en France et en Europe, alors que de plus en plus de familles refusent de faire vacciner leurs enfants.

80% des Français sont vaccinés contre la rougeole (illustration). (FRANCK DUBRAY / MAXPPP)

Farida Nouar franceinfo Radio France