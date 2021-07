Covid-19 : retour sur l’histoire de la vaccination en France

L’histoire de la vaccination a débuté bien avant le début de la crise sanitaire liée au Covid-19 en France. Le premier vaccin rendu obligatoire est celui contre la variole, inventé en 1902. Trente ans plus tard, ceux contre la diphtérie, le tétanos, la tuberculose et la poliomyélite le deviennent aussi. Les premières voix discordantes se font entendre, certains parents regrettant "la fatigue des enfants" et demandant à ce qu’on "laisse les parents libres".

Onze vaccins obligatoires pour les enfants



Vers la fin des années 1990, le vaccin contre l’hépatite B a mauvaise presse. Il est soupçonné de favoriser la sclérose en plaques. En 2009, Roselyne Bachelot se faisait vacciner devant les caméras contre le virus H1N1, mais la méfiance était déjà grande et les antivaccins plus nombreux. Dans ce contexte grandissant, fin 2017, Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé, étendait de trois à onze le nombre de vaccins obligatoires pour les enfants. "Tous les enfants nés à partir du 1er janvier 2018 devront être vaccinés pour rentrer en crèche ou à l’école", expliquait-elle à l'époque.