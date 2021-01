Coronavirus : les vaccins arrivent au compte-gouttes dans les centres submergés

Déjà plus de deux millions de rendez-vous pour bénéficier d’un vaccin contre le Covid-19 ont été fixés, mercredi 20 janvier. La plupart des centres n’ont plus de créneaux à proposer pour vacciner les plus de 75 ans. Il faudra attendre la livraison de nouvelles doses.