Faut-il voir le verre à moitié vide ou à moitié plein ? Plus de 3,2 millions de Français ont déjà reçu une première dose de vaccin au 3 mars 2021, selon le site CovidTracker. Et la campagne devrait "s'accélérer", comme l'a répété le Premier ministre, Jean Castex. Lors de sa conférence de presse du 4 mars consacrée aux mesures de lutte contre le Covid-19, il a fixé l'objectif de 10 millions de personnes ayant reçu une première dose "d'ici la mi-avril", 20 millions "d'ici mi-mai" et 30 millions "d'ici l'été".

Mais en attendant, seules "28% des personnes de plus de 75 ans ont déjà reçu une première dose", a confirmé le chef du gouvernement. Dans cette tranche d'âge comme chez les plus jeunes, notamment chez ceux qui sont atteints de comorbidités, l'impatience grandit. D'autant plus que de nombreuses personnes n'ont jamais pu obtenir de rendez-vous, notamment auprès des centres de vaccination dont la liste est consultable sur le site sante.fr.

Comment se passe sur le terrain la campagne de vaccination en France ? Pour mieux le savoir, la rédaction de franceinfo lance une enquête participative, et fait appel à ses lecteurs. Avez-vous rencontré des difficultés à vous faire vacciner ? La prise de rendez-vous a-t-elle été compliquée ? Et pour quelle raison ? Ou, au contraire, tout s'est-il bien passé ? Racontez-nous votre expérience dans le formulaire ci-dessous, en expliquant, bien sûr, en quoi vous faites partie d'un public prioritaire. Vos coordonnées resteront confidentielles.