Vaccination contre le Covid-19 : reports de rendez-vous en série dans trois régions

Faute de doses suffisantes, la vaccination contre le Covid-19 se fera au ralenti dans trois régions françaises : les Hauts-de-France, l’Île-de-France et la Bourgogne-Franche-Comté reportent les injections de premières doses de vaccin, car la priorité est d’assurer le rappel du vaccin.

“Aucune visibilité”

Dans le centre de vaccination de Maîche, dans le Doubs, les annulations s'enchaînent. Au total, 425 rendez-vous doivent être annulés jusqu’au mois de mars. Un véritable casse-tête logistique pour le maire de la commune. “Aujourd'hui, on est obligés de tous les rappeler un par un pour annuler les rendez-vous et les reporter, mais on ne sait quand ! On n’a aucune visibilité de ce côté-là”, regrette Régis Ligier, maire de Maîche.

Les Hauts-de-France constatent également ces difficultés d’approvisionnements. Dans l’Aisne, seules 9 000 doses ont été allouées en février, contre 12 000 en janvier. La priorité, pour l’Agence régionale de santé, est d’assurer la seconde injection.

