Vaccination contre le coronavirus : existe-t-il des contre-indications ?

La campagne de vaccination contre le coronavirus est lancée depuis désormais plus de deux semaines en France. Plus récemment, le gouvernement a souhaité mettre un coup d'accélérateur et a notamment annoncé que les plus de 75 ans allaient pouvoir se faire vacciner. Mais quelles sont les précautions à prendre ? "Il n'y a pas de contre-indications contre les maladies. Quelle que soit votre maladie chronique, vous pouvez vous faire vacciner, c'est même encore plus important de vous faire vacciner car vous risquez encore plus de faire des complications du Covid-19", indique le médecin et journaliste Damien Mascret sur le plateau du 19/20 de France 3, lundi 11 janvier.

Pas de contre-indications, même pour les allergiques

Le seul petit bémol, c'est pour ceux qui ont des maladies auto-immunes. "On craint que le vaccin soit un petit peu moins actif, mais il n'y pas de contre-indications", ajoute Damien Mascret, en précisant que ces personnes doivent tout de même aller se faire vacciner. Quid des allergies ? "Il y a eu un petit vent de panique au départ, car il y a eu des réactions allergiques : environ 1 sur 100 000 vaccinations. Mais la Fédération française d'allergologie a rappelé qu'elle n'avait pas identifié de contre-indications", précise-t-il.





