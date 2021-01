Vaccin contre le Covid-19 : les centres d’appels croulent sous les demandes de rendez-vous

Depuis deux jours, le centre d’appel de la Seine-Saint-Denis est débordé par les appels. Les personnes de plus de 75 ans se bousculent pour prendre rendez-vous afin de se faire vacciner contre le Covid-19 dès lundi 18 janvier, mais le planning est déjà complet pour un mois. À partir de cette date, 100 doses de vaccin seront administrées chaque jour dans le département.

"On sait déjà qu’on va être dépassés"

Même situation à la plateforme d’appel du centre hospitalier de Guéret, dans la Creuse, qui reçoit jusqu’à 400 appels par jour. Le directeur de l’hôpital prévoit de rajouter deux postes supplémentaires pour répondre au téléphone. Les soignants organisent en parallèle les derniers détails techniques. "Pour le moment, on est partis sur un rendez-vous à peu près tous les quarts d’heure, on va s’adapter, on sait déjà qu’on va être dépassés", explique le docteur Hervé Noinski. Plus de 700 centres de vaccination devraient ouvrir leurs portes lundi en France.

