Vaccin AstraZeneca : du Royaume-Uni à l'Allemagne, des stratégies différentes

C. Duval, L. Desbonnets

Susceptible d'engendrer de rares cas de thromboses, le vaccin AstraZeneca a malgré tout été considéré comme étant "très efficace" contre le Covid-19. Cela a été annoncé l'Agence européenne du médicament (EMA), mercredi 7 avril. En Europe, les stratégies adoptées à son égard son diverses. Au Royaume-Uni, le sérum concocté par le groupe britannico-suédois devrait être réservé aux personnes de plus de 30 ans. "Il ne s'agit toutefois que d'une recommandation, et elle ne pourra être mise en œuvre que lorsque les stocks de vaccin le permettront", précise Chloé Duval, correspondante de France Télévisions à Londres.



Réservé aux plus de 60 ans en Allemagne

En Allemagne, le recours au vaccin AstraZeneca est recommandé uniquement pour les plus de 60 ans. "Les personnes plus jeunes peuvent aussi avoir accès à ce vaccin, mais seulement après avoir suivi une consultation approfondie avec un médecin et une analyse personnalisée des risques", relève Laurent Desbonnets, correspondant de France Télévisions à Berlin.