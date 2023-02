Une femme meurt toutes les deux minutes dans le monde pendant la grossesse ou l'accouchement, selon l'OMS

En vingt ans, le taux de mortalité maternelle est en léger recul, mais dans certains pays comme le Venezuela, la Grèce ou encore les Etats-Unis, il est encore en nette augmentation.

Bien que la mortalité maternelle ait été réduite d'un tiers en 20 ans, une femme meurt encore dans le monde toutes les deux minutes de complications liées à la grossesse ou à l'accouchement, alerte l'ONU jeudi 23 février. Selon un rapport des Nations unies rédigé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) (lien en anglais), le taux mondial de mortalité maternelle a reculé de 34,3% entre 2000 et 2020.

Le nombre de ces décès a augmenté ou stagné dans presque l'ensemble des régions du monde au cours des dernières années, à l'exception de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et de l'Asie centrale et du Sud. La Biélorussie a enregistré le recul le plus élevé, tandis que le Venezuela a enregistré la plus forte augmentation, suivi de Chypre, de la Grèce et des Etats-Unis.

La grossesse reste "dangereuse"

Globalement, 287 000 femmes sont mortes pendant la grossesse ou l'accouchement en 2020 - environ un décès toutes les deux minutes - contre 446 000 en 2000. Mais cela ne constitue qu'une légère baisse par rapport aux 309 000 décès enregistrés en 2016, lorsque les objectifs de développement durable de l'ONU sont entrés en vigueur.

La grossesse demeure "une expérience extrêmement dangereuse pour des millions de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à des soins de santé respectueux et de grande qualité", a déploré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l'OMS, dans un communiqué. "Ces nouvelles statistiques montrent la nécessité urgente de garantir à chaque femme et à chaque fille un accès à des services de santé essentiels avant, pendant et après l'accouchement", a-t-il ajouté.