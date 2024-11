Un cas de botulisme signalé en Isère, la préfecture ordonne le rappel de conserves artisanales de terrine de porc

La préfecture de l'Isère a annoncé, vendredi 1er novembre, avoir ordonné le rappel de quelques dizaines de conserves artisanales de terrine de porc après le signalement d'une suspicion de botulisme chez une personne en ayant consommé. L'Agence régionale de Santé (ARS) Auvergne Rhône-Alpes a reçu jeudi le signalement de ce cas suspecté d'être atteint par cette affection neurologique grave, indique la préfecture dans un communiqué.

La personne qui a "consommé une terrine de porc produite à la ferme, par l'EARL Les peupliers" au Mottier (Isère), "a été prise en charge médicalement", précise-t-elle. L'analyse par l'institut Pasteur "des restes de terrine de porc mise en cause (...) a confirmé la présence de toxine botulique et de la bactérie produisant la toxine", selon la préfecture.

"Quelques dizaines" de conserves sont concernées

"Les conditions de production ne permettant pas de garantir la stérilisation des bocaux", les autorités ont décidé du retrait et du rappel de "quelques dizaines" de ces conserves mises en vente à la ferme "Chez Barbier", au Mottier, ajoute la préfecture. Cette dernière appelle les personnes qui en auraient consommé "à la plus grande vigilance, et à consulter un médecin en cas de symptômes (troubles de la vision, difficultés à avaler, bouche sèche, difficultés à parler) en mentionnant cette alerte". Elle invite par ailleurs celles qui en détiendraient à ne pas les consommer ni les ouvrir et à les jeter.

Le botulisme est une affection neurologique rare et grave, mortelle dans 5 à 10% des cas, provoquée par une toxine très puissante produite par une bactérie qui se développe notamment dans les aliments mal conservés, faute de stérilisation suffisante. Elle engendre des problèmes oculaires (vision floue), un défaut de déglutition et, dans les formes avancées, une paralysie des muscles, notamment respiratoires, qui peut conduire au décès.