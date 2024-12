Transport des malades : opérations escargot, rassemblement devant l'Assemblée nationale, le point sur la mobilisation des taxis

Alors que le Conseil national de la CPAM (Caisse primaire d’assurance maladie) examine, mardi 3 décembre, un projet de décret sur les taxis conventionnés et véhicules sanitaires légers partagés, les mobilisations se poursuivent en France. Les chauffeurs de taxi sont arrivés devant l'Assemblée nationale indique France Bleu Paris. Ils sont garés derrière le Palais Bourbon, à Invalides et devant l'Assemblée nationale. Ils ne bloquent toutefois pas les rues, décrit un reporter de France Bleu Paris sur place.

Les chauffeurs sont arrivés de Lille, Reims, de la Savoie ou encore Normandie. Des pétards sont tirés ainsi que des fumigènes et des mortiers d'artifice, avec beaucoup de présence policière. 800 taxis arrivent de Louveciennes (Yvelines) pour rejoindre Paris, via l'A13, 200 de Mantes-la-Jolie (Yvelines), également par l'A13. Mardi après-midi, les taxis marseillais et lyonnais doivent arriver sur place, selon l'Union nationale des taxis parisiens. Tour des régions avec le réseau France Bleu et les préfectures.

Ile-de-France

En Ile-de-France, les taxis provoquent de gros ralentissements sur l’A1 en direction de Paris et sur l’A13, où un convoi de 800 taxis a quitté Louveciennes pour rejoindre Paris. À 7h45, le site Sytadin enregistrait déjà plus de 300 km de bouchons en Ile-de-France, mardi matin. Sur l’A6, le temps de parcours s’allonge aussi, notamment entre Ris Orangis à Wissous, indique France Bleu Paris.

À l'appel de l'association "Team taxi", un rassemblement des chauffeurs de taxi est en cours autour de l'Assemblée nationale, depuis 8h mardi. Selon le reporter de France Bleu Paris, présent sur place, "plus d'une centaine de taxis", venus notamment de Lille, Reims, Savoie et Normandie, sont garés entre l'Assemblée nationale et les Invalides. Il y a des pétards, des fumigènes, avec une importance présence policière. Selon l'Union nationale des taxis parisiens, ils seront rejoints, mardi après-midi, par des Marseillais et des Lyonnais.

Auvergne-Rhône-Alpes

À Lyon, dans le Rhône, les chauffeurs étaient toujours mobilisés lundi soir, avec plus de 300 taxis rassemblés place Bellecour, précise la préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône. Ces chauffeurs ont voté la reconduction de leur mobilisation pour mardi.

La préfecture de région annonce que les premiers points de blocage partiel sont tenus par des taxis au niveau de l’échangeur du Valvert (Tassin-la-Demi-Lune), sur l’échangeur entre l’A450 et l’A7. De forts ralentissements sont à prévoir. "Des convois sont susceptibles d’arriver d’autres départements limitrophes", alerte la préfecture.



Centre-Val de Loire

Dans le Loiret, à Orléans, les taxis ont prévu de se retrouver mercredi et jeudi.

"C'est une aberration de vouloir transporter cinq, six, sept, huit personnes en même temps dans le même véhicule, les faire attendre une demi-heure, 1h, 2h dans une salle d'attente commune, en sachant que chacun a ses pathologies, chacun ses problèmes", explique Sandra Vialatte, présidente de la Fédération des Taxis du Loiret sur France Bleu Orléans, mardi matin.

Selon elle, "les gens qui ont pondu cette loi ne connaissent pas le métier, ne connaissent pas les gens malades. Ce qu'ils voient c'est des chiffres et ils considèrent les malades comme des colis".

Pour sa fédération, le risque c’est le licenciement de "pas loin de 30 000 personnes, 10 000 entreprises risquent de déposer le bilan". Les chauffeurs de taxis mèneront donc des opérations escargot sur plusieurs ponts d’Orléans, avant de monter sur Paris.