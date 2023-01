Traditionnel bain du 1er janvier : la nage en eau froide, une pratique aux bienfaits éventuels et aux risques bien réels

Chaque année, des membres du Cercle des nageurs marseillais se jettent à l'eau pour le traditionnel bain glacé du jour de l'An. Une pratique réservée à des habitués entraînés, en bonne condition physique.

À Marseille ils vont être des centaines, dimanche 1er janvier, à se jeter dans la Méditerranée pour célébrer le traditionnel bain de la nouvelle année. Si la température extérieure, 19°C, est celle d’un mois de mars à Marseille, l’eau en revanche est froide : autour de 15°. Et il y a un vrai danger pour ceux qui ne sont pas habitués à la natation en eau froide.

"Quand on rentre dans l'eau froide, on a un stress thermique au départ, explique-t-il. On le compense ensuite au bout de quelques minutes, et on a un refroidissement neuromusculaire périphérique. C'est l'effet de l'eau froide sur les nerfs", explique Nicolas Iconomidis, médecin, qui vient de publier à compte d'auteur un livre sur les bénéfices et les risques de la nage en eau froide.

Stress thermique et refroidissement neuromusculaire

Au Cercle des nageurs de Marseille, les addicts à ce sport, "Les Givrés", affirment que cette pratique régulière a des effets très positifs sur leur santé : "Je pense qu'il y a une poussée d'endorphines, souligne un nageur. Il y a besoin de ce rendez-vous parce qu'après, on se sent bien pendant six, huit ou dix heures. Ce sont juste les premières minutes qui sont difficiles et après on s'habitue ! Et on n'est jamais malade."

Derrière la sensation de bien-être, se profile aussi l'idée d'une meilleure résistance du corps aux maladies grâce à cette pratique. Clara Souchon est pharmacienne et nage tous les jours entre 10 et 20 minutes : "Rien n'est prouvé scientifiquement, mais je fais quand même face à beaucoup, beaucoup de virus à l'officine et je vois nettement la différence. Je ne suis jamais malade, la mer est mon médicament !"

Attention à l'hypothermie et aux chocs thermiques

Voilà pour les aspects positifs. Mise en garde quand même à tous ceux qui n'ont pas l'habitude de nager en eaux froides : il y a des risques, notamment au niveau cardiaque. "Ces risques sont surtout liés aux chocs thermiques, prévient Nicolas Iconomidis. Il faut rentrer lentement, se mouiller le visage en dernier, ne pas bloquer sa respiration et en cas d'apparition de frissons, sortir immédiatement parce qu'il y a un risque d'hypothermie."

Et lorsque l'on sort de l'eau, il faut respecter quelques règles. "En moyenne, poursuit le médecin, une demi-heure après la sortie de l'eau, on perd 0,6 degré. Donc il faut superposer les couches, prendre une boisson chaude, s'alimente pour lutter contre l'hypothermie, et éventuellement faire une activité physique." Autre sujet d'inquiétude pour les services de secours qui sont en alerte : la présence de bancs de méduses au large des plages marseillaises.