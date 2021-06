Vrai ou fake : quels sont les risques de contamination au Covid-19 dans les salles de sport ?

Les salles de sport appliquent désormais un protocole sanitaire précis. La jauge d'accueil est donc réduite à 50%, et les machines sont moins nombreuses. Le masque est également obligatoire lors des déplacements dans les salles, mais on peut tout de même l'ôter lorsque l'on fait des exercices. Alors, dans cet environnement, quels sont les risques de contamination au Covid-19 ? Bertrand Maury, mathématicien à l'ENS et spécialiste des aérosols, étudie les transmissions par les airs. Il explique ainsi que trois personnes qui font du vélo côte à côte vont émettre de grosses gouttelettes. "A priori, quand on fait un exercice comme celui-là, on va en émettre beaucoup si on se met à respirer fort. Il faut voir ces particules comme des petites pierres qu'on va jeter devant soi, et qui vont tomber au sol, à une distance de deux mètres, à peu près", précise Bertrand Maury. Alors, on peut être contaminé dans les deux mètres avec ces gouttelettes.



Une bonne ventilation pour disperser les aérosols

Il y a aussi les aérosols, ces petites particules potentiellement contaminantes, qui vont flotter dans les airs. "On va avoir un nuage qui va grossir autour de la personne, à une vitesse qu'il est difficile de chiffrer, mais disons que cela va parcourir une distance significative de l'ordre de cinq ou dix mètres, en un temps de l'ordre de la minute", poursuit le chercheur. Sans ventilation, on peut donc être contaminé sur plusieurs dizaines de mètres. En revanche, une bonne ventilation de l'espace va disperser ces aérosols, et donc limiter les risques de contamination.