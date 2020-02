VIDEO. Trois conseils pour se bouger plus au quotidien

1 Bouger dans la journée

"Essayez de faire l'effort de prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur", préconise le docteur Michel Cymès. Celui-ci conseille en effet de compenser au maximum la sédentarité qui aura eu lieu dans la journée. Par exemple, descendre un arrêt de métro avant celui prévu est une façon de compenser.

2 Pas besoin de gros budget

"Il n'est pas nécessaire ou indispensable de s'inscrire dans une salle de gym et de dépenser de l'argent quand on en a pas", assure Michel Cymès. Selon le médecin, une activité physique consiste avant tout à bouger, à marcher. "Il ne s'agit pas d'aller faire un footing ou de s'inscrire pour le marathon", poursuit-il.

3 Trouver quelque chose qui plaît

"Le but, c'est de trouver une activité qui soit accompagnée d'un certain plaisir, qui soit ludique", conseille Michel Cymès. Le médecin précise par ailleurs que la situation sur le plan de l'activité physique et sportive des enfants est "catastrophique".