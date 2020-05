VIDEO. Six exercices simples de kiné à faire chez soi

Entre le télétravail pour certains et les déplacements limités, nous passons beaucoup plus de temps assis que d'habitude. Une sédentarité qui peut rapidement entraîner des sensations douloureuses désagréables.

Plusieurs mouvements simples

La kinésithérapeute propose plusieurs exercices pour apaiser ces désagréments. Dans un premier temps, elle conseille de soulager son dos en proposant plusieurs mouvements dont celui du "Sphinx". Dans un deuxième temps, Clémence Bienaimé propose de se gainer : "On se met à quatre pattes, on rentre bien les abdominaux. Le dos est bien droit, on contracte les fessiers, on rentre le menton, on se grandit bien. Et, dans cette position, en bougeant le moins possible, je vais venir chercher une main vers l'avant et une jambe vers l'arrière", explique-t-elle. Autre exercice : travailler les bras et le haut du corps en faisant, par exemple, des demi-pompes à genoux. Clémence Bienaimé propose également des mouvements pour bien muscler ses fessiers.

Enfin, la kinésithérapeute suggère un dernier exercice qui permet de mobiliser tout le corps avant de bien s'étirer.