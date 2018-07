VIDEO. À 16 ans, Arthur Germain est le plus jeune français à avoir traversé la Manche

Presque 10 heures de nage

"Sur les derniers mètres, je n’en pouvais plus, je n’avançais plus mais je les voyais et mon seul but c’était d’atteindre la plage". À seulement 16 ans, Arthur Germain a traversé la Manche à la nage. Il lui aura fallu 9 heures et 47 minutes pour accomplir son exploit, en partant de Douvres, en Angleterre, pour arriver à Wissant, en France.

Le plus jeune des trois fils d'Anne Hidalgo était soutenu par sa famille présente sur un bateau à 5 mètres de lui. Un de ses amis était également présent et nageait avec lui une demi heure toutes les heures et demi, pour l’encourager. Chaque geste du jeune sportif a par ailleurs été enregistré par un observateur qui l'accompagnait, à bord du bateau. "Il y avait aussi un observateur qui validait ma traversée et qui notait absolument tout ce qu’on faisait, de combien de millilitres je buvais d’eau à chaque ravitaillement, à si je buvais la tasse", explique Arthur Germain.

Une traversée solidaire

Une année de préparation a été nécessaire pour la réussite de cette prouesse sportive. Au-delà de l’exploit sportif, Arthur Germain souhaitait que son effort bénéficie aussi aux autres. Au départ, le jeune homme avait ouvert une cagnotte en ligne pour permettre le financement de sa performance. Mais finalement, l’argent récolté grâce à des partenariats avec des marques a suffi. Cela a donc permis de reverser les 2600 euros récoltés sur la cagnotte à des associations favorisant l’éducation des enfants en Afrique. "Quand on a l’occasion de pouvoir aider les gens comme ça, il ne faut pas hésiter, il faut le faire et c’est pour ça que j’y suis allé", assure Arthur Germain.