Sport : les adolescents d\'aujourd\'hui accusent une nette diminution de leurs capacités physiques

Le constat est alarmant : les adolescents actuels sont beaucoup moins sportifs que leurs parents ou leurs grands-parents, note France 3, mercredi 23 septembre. "J’ai la flemme un peu de faire du sport, de courir, de bouger et en plus j’ai mal aux pieds", témoigne une adolescente. "Il faut se motiver, se bouger un peu. C’est vrai que c’est compliqué quand on a les cours à côté", renchérit une autre, guère plus enthousiaste.

Des capacités physiques diminuées

Un adolescent déclare, de son côté, se contenter d’une "petite partie de pétanque le dimanche". Le problème devient de plus en plus fragrant. En 1971, les jeunes mettaient trois minutes à effectuer trois tours de stade ; actuellement, une minute de plus leur est nécessaire. "Ce qu’on constate, c’est qu’il y a une diminution des qualités sportives des élèves […] Ils se fatiguent plus vite", affirme Antoine Couturier, professeur d’EPS au lycée Carnot (Paris).

Le JT

Les autres sujets du JT