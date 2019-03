Sport : la ministre Roxana Maracineanu annonce la création d'un Observatoire de l'accidentologie

Tous les accidents seront recensés, fédération par fédération, afin de mieux prévenir les différentes traumatologies, a précisé la ministre des Sports.

La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a annoncé en exclusivité sur France Inter, dimanche 17 mars, la création d’un Observatoire de l’accidentologie dans le domaine du sport. Tous les accidents seront à l’avenir recensés, fédération par fédération, et intégrés dans une base de données inédite. Cela doit permettre de mieux prévenir les différentes traumatologies.

Pratiquer "en toute sécurité"

Selon Roxana Maracineanu, l'objectif est d'obtenir "une définition plus précise de ce que peut être un sport à risques, où les caractéristiques de la santé, de la sécurité et de la prévention sont mis en jeu, de manière à pouvoir informer les familles et les pratiquants eux-mêmes". Le but final est de "faire en sorte que [le sport] se fasse en toute sécurité".

Cette annonce survient trois mois après la mort du rugbyman de 18 ans, Nicolas Chauvin, à la suite d’un choc sur un terrain. Elle intervient également à la veille d’un forum mondial sur la santé des joueurs de rugby et le devenir de ce sport, organisé à Marcoussis lundi.