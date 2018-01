Rugby : rencontre avec un arbitre passionné

"Les arbitres c'est des athlètes : huit kilomètres dans un match, 150 accélérations, et tout ça comme les joueurs", tient à rappeler Rémi de l'Isle, arbitre de rugby. Trois fois par semaine, c'est le même cérémonial. Au programme de son entraînement : du fractionné où le cœur bat vite. Avoir la forme est essentiel pour cet arbitre de rugby passionné. "Si je suis trop fatigué, impossible de prendre la bonne décision", insiste Rémi.

Docteur, arbitre, deux passions qu'il vit à 100%

Régulièrement, le jeune homme troque ses crampons contre son stéthoscope. La semaine, Rémi est docteur. Il exerce en libéral et ses premiers supporters sont ses patients. "Pour moi il est grand ce monsieur, il a suivi deux formations : celle de docteur et d'arbitre aussi", explique une vieille dame venue le consulter. Docteur, arbitre, deux passions qu'il vit à 100%. Tous les week-ends, il est sur la route : 20 000 kilomètres par an du nord au sud et d'est en ouest. Rémi de l'Isle est arbitre central, c'est lui le directeur du jeu, le dépositaire des règles. Il touche 180 euros par rencontre comme indemnité de match.

