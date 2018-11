Rugby : la mort de Louis Fajfrowski est \"accidentelle\", selon le parquet

La mort brutale de Louis Fajfrowski, jeune joueur de Pro D2 survenue en août après un plaquage, est "accidentelle", a conclu le parquet d'Aurillac après des analyses complémentaires à l'autopsie.

"Plusieurs facteurs ont conduit au décès", a expliqué ce 8 novembre à l'AFP le procureur d'Aurillac, Olivier Clémençon. Selon lui, le joueur de 21 ans a subi "un traumatisme thoracique, responsable d'une commotion cardiaque létale sur un cœur pathologique".

Le parquet a donc conclu "à une mort accidentelle à la suite, et non pas à cause, d'un plaquage" subi par le joueur à mi-hauteur, a précisé le procureur, insistant sur le fait qu'il n'y avait pas de faute imputable à qui que ce soit.

Voir également : Rugby : Des mesures pour protéger la santé des joueurs

Ce décès avait suscité une immense émotion dans le milieu du rugby en repointant du doigt les commotions, notamment cérébrales, provoquées par certains chocs, préoccupation croissante qui remet en question les fondamentaux de ce sport de contact.

Le joueur avait été victime d'un plaquage lors d'un match amical contre Rodez. Sonné, il avait pu se relever avec l'aide des soigneurs avant de se rendre aux vestiaires par ses propres moyens, accompagné d'un médecin, selon le quotidien La Montagne. Arrivé dans les vestiaires, il avait alors perdu connaissance à plusieurs reprises et il n'avait pas pu être réanimé à l'arrivée des secours.

La première autopsie réalisée n'avait pas permis de déterminer les causes de la mort, raison pour laquelle le parquet avait réclamé des analyses complémentaires dont les résultats ont mis plusieurs mois à arriver.

avec AFP