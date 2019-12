Quelles postures de yoga pour mieux digérer ?

L'hiver fait peu à peu son retour et avec lui des menus plus copieux qui nous permettront d'affronter le froid. Qui dit menus plus copieux dit aussi digestion plus longue. Si vous subissez de petits troubles digestifs vous savez à quel point il peut être pénible de subir les conséquences d'un bon repas. Ballonnements, douleurs abdominales, mauvais transit, fatigue après le repas. Un florilège de possibilités qui ne font rêver personne...

Quelles sont les causes de cette mauvaise digestion ?

Les principales causes sont un système digestif surchargé, de mauvaises combinaisons alimentaires ou encore le manque d'exercice.

Quelle activité physique pour favoriser la digestion et pourquoi ?

Le yoga vous aide à améliorer votre digestion en renforcant votre système nerveux parasympathique, ce qui va stimuler la motricité et les secrétions intestinales. Certaines postures massent les organes digestifs et relancent le transit.

1 - L'Apanasana ou genou à la poitrine

La posture d'élimination par excellence ! Elle relance le transit et favorise la détox.

Sur le dos, ramenez le genou droit pour exercer une pression de la jambe sur le côté droit du ventre. Cela va stimuler les fonctions digestives d'assimilation (foie/estomac).

Maintenez la posture de 5 à 8 respirations par le nez et en pensant à gonfler le ventre à l’inspir et à l’abaisser à l’expir. La jambe gauche fera pression sur le côté gauche stimulant cette fois-ci les fonctions digestives d'élimination (intestins).

Maintenez également 5 à 8 respirations. Vous pouvez faire la même chose avec les 2 genoux sur la poitrine.

2 - Jathara Parivartasana ou torsion couchée au sol

Allongé sur le dos, les jambes repliées sur la poitrine.

Basculez vos jambes vers la droite à l’expiration et tournez votre tête vers la gauche. Si vous le pouvez, allongez vos jambes sur le côté sinon laissez les repliées.

Maintenez la position 8 longues et profondes respirations. Puis faites la même chose avec les jambes vers la gauche et la tête à droite.

Les massages abdominaux :

- Soulage ainsi la constipation.

- Améliore la digestion et détoxifie les organes digestifs.

- Facilite la digestion et stimule la sécrétion de pancréas et d'insuline, aidant ainsi les troubles diabétiques.

La compression des organes qui se fait au cours de la posture du ventre en torsion permet de libérer les déchets et les toxines. Les organes reçoivent par conséquent du sang fraîchement oxygéné.



3 - Ardha matsyendrasana ou torsion assise

Assis les jambes allongées devant vous. Croisez la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Levez votre bras gauche et placez votre coude à l’extérieur du genou droit et tournez le buste à droite aussi loin que possible. Maintenez cette position 3 à 5 minutes en respirant normalement et relâchez l’ensemble de votre corps. Faites l’exercice de l’autre côté.

Les torsions stimulent le système digestif et relancent la circulation sanguine. Elles peuvent également lever certains blocages vertébraux mineurs responsables de douleurs que l’on peut ressentir au niveau du ventre.

Conseils pour nous aider à bien digérer ces informations !

- Pensez à bien mâcher vos aliments.

- Prenez votre temps lorsque vous mangez.

- Mangez des fruits et légumes pour vous aider à mieux digérer.

- Pratiquez une activité physique régulière.



Bonne dégustation et bon yoga !