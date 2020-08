Pour "aller plus loin dans la maîtrise du corps et du mental", le champion du monde d'Ironman veut battre un nouveau record

Dans la nuit de vendredi à samedi, Ludovic Chorgnon va tenter de dépasser les 10 000 mètres de dénivelé positif à pied et à vélo en Haute-Savoie. Il ambitionne aussi, d'ici la fin de l'année, de réaliser l'Ironman le plus chaud et le plus froid au monde.

Ludovic Chorgnon s'est inventé une devise : "On a pour limites celles qu'on accepte". Elle accompagne depuis une quinzaine d'années ce chef d'entreprise installé à Vendôme dans le Loir-et-Cher et recordman du monde d'Ironman, ces triathlons de l'extrême. Dans la nuit de vendredi à samedi, il veut battre le record du monde de dénivelé positif, à pied et à vélo. Il ambitionne de dépasser les 10 000 mètres - ce qui n'a jamais été fait par un humain - dans la vallée du Haut-Giffre en Haute-Savoie.

Un défi mûri pendant le confinement

Les limites, Ludovic Chorgnon ne cesse, depuis plusieurs années, de les repousser. À l'été 2015, il a couru 41 Ironman (3,8 kilomètres de natation, 180 kilomètres à vélo et un marathon pour finir) en 41 jours, un record absolu (le précédent record était de 10). Le sportif de 49 ans a décidé de pousser encore un peu plus le curseur ce week-end pour un projet qui a mûri durant le confinement.

"J'étais parti sur un autre projet : réaliser sept Ironman en sept jours sur sept continents différents, en commençant par l'Antarctique. Et puis, il y a eu l'épidémie. Je me suis dit que je n'allais pas pleurer sur mon cas. Et donc en deux jours, j'ai inventé un nouveau concept", explique Ludovic Chorgnon.

Ce que j'aime de manière générale, c'est comprendre, remettre en question des acquis pour aller plus loin dans la maîtrise du corps et du mental.Ludovic Chorgnon, champion du monde d'Ironmanà franceinfo

Dans les prochaines heures, le quadragénaire va donc nager dans le lac Bleu (Haute-Savoie), avant de prendre son vélo en franchissant notamment le col de Joux-Plane (6% de pente en moyenne) et courir un marathon dans les alpages. Le chef d'entreprise a une idée en tête : dépasser les 10 000 mètres de dénivelé positif. Pour ce défi qui devrait durer moins d'une journée, il sera entouré de toute équipe : des entraîneurs, médecins, kinésithérapeute et diététicien.

Le plaisir de résister, de s'adapter

Mais ce n'est pas tout : d'ici un an, Ludovic Chorgnon souhaite enchaîner les records. Il entend débuter par l'Ironman le plus haut de l'histoire au Népal, enchaîner sur l'Ironman le plus froid sur le cercle polaire par - 20 degrés où il nagera dans une piscine creusée dans la glace et enfin, l'Ironman le plus chaud, dans la vallée de la Mort aux États-Unis, où les températures dépassent les 50 degrés.

Il faut enlever l'image du guerrier et du Rambo, ce n'est pas comme ça que j'imagine le sport.Ludovic Chorgnonà franceinfo

"Qu'il y ait de la fatigue, c'est inévitable. mais quelque part, ce juste équilibre entre la fatigue et la douleur, juste la limite, c'est ce qui est extrêmement plaisant quand on pratique le sport, confie le champion du monde d'Ironman. On voit qu'on est capable de résister, de s'adapter, de trouver les ressources auxquelles on ne s'attendait pas."

Ludovic Chorgnon a moins de 24 heures pour réussir son premier pari, a priori sous la pluie et avec des températures très fraîches.