Nice : une professeure de yoga centenaire

À l'aube de ses 100 ans, la mobilité de Jacquie Bouisset force l'admiration. "C'est la concentration sur le souffle dans la posture qui est importante. À ce moment-là, la posture devient confortable", explique-t-elle. Pour réaliser les figures de yoga, le point de départ est donc une bonne respiration. "C'est essentiel, le souffle. Et la majorité des gens ne savent pas respirer", ajoute-t-elle. La yogi enseigne toujours le yoga. Habituellement, ses élèves prennent place autour d'elle sur des tapis. La professeure espère tous les retrouver bientôt.

D e petits bonheurs simples

Jacquie inspire beaucoup de respect à ses copines. "Moi, si je me baisse comme elle, je ne me lève plus", plaisante son amie. Tous les après-midi, le groupe se donne rendez-vous dans un jardin de la ville pour apprécier de petits bonheurs simples. "Quand on vieillit, ce n'est pas la peine d'avoir peur de la mort. Il faut vivre le présent et se dire que l'on a beaucoup de chance", ajoute une autre de ses amies.