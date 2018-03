Mexique : le slim-foot en vogue pour lutter contre l'obésité

Dans la ville de Monterrey, au Mexique, Jesus a perdu 20 kilos en pratiquant le football. "C'est très bien pour recommencer à toucher au ballon, à jouer, pour prendre le rythme, et petit à petit ça aide aussi à perdre du poids", raconte l'homme. Le tournoi "Football de poids" a pour but justement d'en faire perdre. "Nous avons conçu un modèle dans lequel un nutritionniste intervient pour soutenir les gens qui viennent jouer, mais aussi pour qu'ils perdent du poids sur la balance, ce qui est le but premier de ce tournoi", explique l'un des organisateurs du tournoi sportif.

35% des Mexicains touchés par l'obésité

Au Mexique, le taux d'obésité atteint 35% de la population, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Il s'agit du deuxième rang au niveau mondial, derrière les Américains. Désormais, ce nouveau régime est proposé à tous les Mexicains dans le but de lutter contre ce fléau.