Le HIIT, un sport fractionné efficace pour maigrir

Contrairement aux apparences, les sportifs qui pratiquent le HIIT - pour High Intensity Interval Training-, ne sont pas forcément des sportifs de haut niveau. Ce sport méconnu consiste à combiner plusieurs intervalles de pratique intense et de repos afin de travailler sur la cardio et améliorer la musculation. L'entraînement se fait en fractionné de haute intensité, guidé par un coach sportif : 30 secondes de travail, 30 secondes de récupération pendant deux phases d'une vingtaine de minutes.

"On va faire du running, on va sauter pour travailler la pliométrie et on va faire un peu de battle rope pour augmenter son renforcement musculaire", détaille Nicolas Bigot, coach sportif à Paris.

Lire aussi: Du sport dans les transports !

Perdre quelques kilos

Si certains viennent pratiquer ce sport pour aller toujours plus loin dans la performance sportive, d’autres cherchent à se délester de quelques kilos et à se dessiner une nouvelle silhouette. C’est le cas de Laetitia Bonfils qui a démarré le HIIT il y a quelques mois. "Je ne pensais pas que ça serait aussi rapide. Je me suis dit j’ai un an entre septembre et cet été et en fait, j’ai perdu 16 kilos en trois mois", se félicite-t-elle.

"On ne va pas seulement travailler la force. On va travailler l’agilité, la souplesse, la coordination, la mobilité aussi l’endurance cardio-vasculaire. Du coup l’ensemble de ces mouvements et de ces qualités physiques travaillés font que oui, c’est un bon exercice pour perdre du poids clairement", confirme Nicolas Bigot.

Ces sportifs brûlent de nombreuses calories pendant l’effort mais aussi après. "Le fait d’enchaîner différents exercices avec cette intensité va créer ce qu’on appelle de l’after burn effect, c'est-à-dire qu’on va continuer à cramer des calories après l’entraînement", explique Thibaud Sekola, lui-aussi coach sportif. Plus précisément, après ces efforts intenses, le corps puiserait dans les réserves de graisses et de sucre stockés pour revenir à un état normal.

Protéger son dos

Ce sport est inspiré des méthodes de préparation des sportifs de haut niveau. Outre l'entraînement cardio-vasculaire, il muscle les épaules, les jambes et les abdominaux, indispensables pour protéger son dos. Le coach est d'ailleurs très vigilant sur les positionnements des participants. "Le but pour nous ce n’est pas de remplir l’infirmerie, c’est juste que les personnes soient en bonne santé et bougent mieux", s'exclame Nicolas Bigot.

Si vous êtes tenté par la discipline, sachez qu'un bilan médical préalable est conseillé.